«On ne s’est pas fait censurer»

Simon Olivier Fecteau apporte actuellement les dernières touches au Bye Bye 2016. Malgré son horaire chargé, le réalisateur, coscénariste et producteur au contenu de l’émission a trouvé quelques minutes pour s’entretenir avec Le Journal.

Mettant en vedette Marc Labrèche, Anne Dorval, Pierre Brassard, Véronique Claveau et Patrice L’Écuyer, le Bye Bye que Radio-Canada présentera le 31 décembre devrait se différencier des dernières éditions du populaire rendez-vous humoristique de fin d’année, puisque derrière la caméra, c’est une tout autre équipe qui succède à Louis Morissette et compagnie.

La dernière édition du Bye Bye a attiré 5 100 000 téléspectateurs et remporté 6 prix Gémeaux. Quand on prend les commandes d’une émission aussi ­saluée, qu’est-ce qu’on se dit? «Je vais aller ­complètement ailleurs» ou «Je vais emprunter la même voie»?

C’est un Bye Bye. On ne peut pas changer le concept: c’est l’année revisitée en sketches. Cela dit, je suis une personne différente de Louis ­(Morissette). Guillaume (Lespérance, le producteur du Bye Bye 2016) aussi. C’est sûr qu’il y a des trucs qu’on ­approche différemment. On met les choses à notre goût... tout en voulant plaire au public. Le Bye Bye, ce n’est pas quelque chose qui nous appartient; ça appartient aux téléspectateurs. On nous a ­seulement donné les clés.

Est-ce autant de travail que ce à quoi tu t’attendais?

Oui. Je m’étais donc préparé en conséquence. Guillaume et moi, on s’est entourés d’une équipe ­incroyable, ce qui fait en sorte qu’aujourd’hui, je ne suis pas en train de faire un burn-out... mais en fonction de l’accueil du public le 31 décembre, je vais peut-être en faire un le 1er janvier! J’ai fait mes devoirs. Je fais le Bye Bye à temps plein depuis ­septembre. Je n’ai rien d’autre que ça!

Au cours des dernières années, Louis Morissette ­organisait toujours un visionnement test du Bye Bye devant un petit groupe de téléspectateurs pour voir comment ces derniers réagissaient aux sketches. Ça lui permettait d’ajuster certaines choses – et parfois de corriger le tir – avant de livrer la copie finale de diffusion. Comptes-tu faire la même chose cette ­semaine?

Je ne sais pas. Je suis réticent à cette idée. D’un ­côté, prendre le pouls du public, c’est précieux ­comme avantage. Mais d’un autre côté, je ne veux pas qu’on prenne des décisions drastiques ou impulsives parce que certains passages de l’émission n’ont pas autant fait rire qu’on pensait.

On a beaucoup parlé de 2016 comme une année sombre, notamment en raison des nombreuses ­attaques terroristes dans le monde. Vois-tu le Bye Bye comme une occasion de passer des ­messages?

Oui, mais il y a des limites. Si c’est juste un Bye Bye à messages, on fait fausse route. Le but premier, c’est de divertir. On veut que les gens passent un bon 31 décembre. Mais ­politiquement et socialement, il se passe tellement de choses importantes... c’est impossible de passer à côté. Je suis un ­citoyen politisé. J’ai des opinions. Ça va transparaître. Il y a quelques sketches qui prennent position, mais dans l’ensemble, ça reste très comique et léger.

La censure dont Mike Ward et Guy ­Nantel ont été victimes aux Olivier a beaucoup fait parler au printemps. Quand la nouvelle est sortie, est-ce que ça t’a inquiété pour le Bye Bye?

Ça n’a pas été une source de préoccupation et ça n’a pas été un problème non plus, parce qu’on ne s’est pas fait censurer. Tout ce qu’on a écrit, c’est passé. Ce qu’on va présenter en ondes, ce n’est pas un compromis. Au contraire. C’est tout ce qu’on voulait faire. Si jamais ce n’est pas bon, ce ­sera juste de notre faute. Ce ne sera pas la faute des avocats!

Que feras-tu le soir du 31 décembre?

Je ne sais pas encore. Ça se peut que je décide de partir dans le Sud à la dernière minute. Ce n’est pas ­impossible. Parce que c’est beaucoup de pression, le Bye Bye.

Mais tu sembles pourtant bien gérer ­cette pression...

J’avoue que oui. Je pense qu’on est en train de faire quelque chose de bien. Je ne suis pas mort de stress, mais j’ai ­travaillé comme un fou. Faire le Bye Bye, c’est comme accepter la mort, d’une certaine façon. La mort de ton égo. Si jamais tu te plantes, tu échoues devant tout le monde.

ICI Radio-Canada Télé présente le Bye Bye 2016 le samedi 31 décembre à 23 h. En rediffusion le 1er janvier à 21 h.