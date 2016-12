Se sucrer le bec à Noël

Depuis quelques années déjà, la pièce Le temps des muffins, qui s’adresse aux enfants de 4 à 8 ans, offre un moment amusant à ses spectateurs. C’est en passant par la cuisine et la préparation de muffins que la magie théâtrale parvient à opérer.

Jouée à de multiples occasions depuis sa création en 2009, la pièce réussit non seulement à capter l’attention des petits, mais également à les initier au théâtre.

Joël da Silva, qui est à l’origine du projet, interprète le principal personnage et en fait la mise en scène. Avec plus de 300 représentations, cette pièce qui a connu le succès au Québec a aussi été jouée en France, notamment en Alsace et à Paris entre 2011 et 2014. «Nous en sommes à notre 3e tournée en France», lance Joël da Silva, qui présente du théâtre pour enfants­­ depuis plus de trente ans.

D’excellents ingrédients

Pour en faire une recette gagnante du point de vue théâtral, l’auteur et interprète, qui campe un chef cuisinier et qui est accompagné d’un marionnettiste, utilise sur scène des ingrédients amusants qui font rire les enfants tout au long de la pièce. «Les accessoires et les ingrédients font toute la magie du spectacle», souligne­­-t-il. «J’utilise, entre autres, du sucre qui tombe du ciel.»

D’ailleurs, c’est une véritable recette de muffins, aux arômes de cannelle, qui se prépare devant les enfants. Ce sont les ingrédients qui ajoutent un aspect réaliste­­ à la pièce et qui deviennent aussi des sujets du texte. Quand viendra le temps de parler des œufs, on se demandera qui, de l’œuf ou la poule, est arrivé en premier. Suivront la farine, le beurre et le lait. «Chaque ingrédient est prétexte à un tableau», indique l’auteur et interprète qui a aussi confectionné les costumes­­.

S’ajouteront à la préparation des ­muffins quelques légendes et fantômes, dont celui de tante Léa, qui a transmis la fameuse recette de muffins.

«Les odeurs de la cuisson des muffins sont réellement présentes», relate ­l’auteur. Même à leur arrivée, les ­enfants qui entrent en salle sont enivrés par l’odeur des muffins. «On souhaite les accueillir­­ avec cette odeur de cannelle et de vanille», précise-t-il.

Pour le plaisir

«Le plaisir est une dimension importante du spectacle», estime Joël da Silva. «On retrouve le plaisir de l’invention et de l’imagination avec des événements étonnants.»

Le concepteur compte sur une dizaine de ­tableaux, des changements d’éclairage ainsi que sur diverses surprises qui alimentent la pièce afin de capter l’attention des petits durant cinquante minutes.

Pour ajouter à la magie de la pièce, de la musique est aussi présente. «C’est un spectacle lumineux et drôle», conclut-il.