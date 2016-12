Tous au cinéma!

Si George Lucas reste le grand vizir de toute la saga Stars Wars, celui qui aura donné ses lettres de noblesse à la marche des vaisseaux se nomme John Williams. À plus de 80 ans, ce gentil monsieur est sans contredit l’une des plus importantes figures du monde hollywoodien. De Superman à Indiana Jones, de E.T. à Jurassic Park, sans oublier Catch Me If You Can ou Findler On The Roof, sa musique fait encore rêver. En 2014 et 2015, l’orchestre philharmonique de Los Angeles, sous la direction du brillant Gustavo Dudamel lui rendait hommage, et ce DVD vous comblera. Pour cette célébration, le violoniste Iztakh Perlam revisita avec beaucoup de tendresse, trois pièces tirées de la Liste de Schindler ainsi que d’un Violon sur le toit. Comme le veut l’adage : « Quand on a les moyens, tout est permis ». En clôture, John Williams fut invité à diriger la fameuse marche impériale, et miracle, les soldats de l’Empire firent leur apparition avec Darth Vader. Que la force soit avec vous !

Photo courtoisie