Le cinéma américain a encore la capacité de nous faire rêver. Grâce au charme irrésistible de la paire Emma Stone et Ryan Gosling, l’inspirant Pour l’amour d’Hollywood remporte haut la main un pari audacieux: redonner du lustre à un genre d’une autre époque.

Presque 80 ans après les numéros de danse mythiques de Fred Astaire et Ginger Rogers, voilà la comédie musicale qu’on n’attendait plus.

Véritable lettre d’amour à Los Angeles (le titre original La La Land est un surnom donné à la cité des Anges) et au cinéma de la première moitié du XXe siècle, Pour l’amour d’Hollywood est une éclatante réussite à tous les niveaux, de sa mise en scène inventive à la trame sonore attrayante de Justin Hurwitz. Un pur ravissement pour les yeux et les oreilles.

C’est donc dans le trafic qu’on fait la rencontre de Sebastian (Gosling) et Mia (Stone), deux artistes rêveurs – lui veut ouvrir un club de jazz, elle veut devenir une grande actrice – qui vont bien sûr tomber en amour, dans la plus pure tradition hollywoodienne, avant de voir leur idylle mise à l’épreuve par les choix professionnels qu’ils feront.

La trame narrative, signée aussi Chazelle, peut sembler mince, or, elle s’appuie sur de belles trouvailles sur les plans dramatique et humoristique. Son grand mérite est cependant de nous offrir une finale émouvante qui ne sombre pas dans les habituels clichés à l’eau de rose de la comédie romantique.

Amoureux pour la troisième fois au cinéma après les films Crazy, Stupid, Love et Gangster Squad, Ryan Gosling et Emma Stone font des flammèches. En pianiste un brin vaniteux, Gosling (étonnant au piano) offre une performance impeccable, la meilleure de sa carrière, qui lui vaudra sûrement une nomination aux Oscars.

On peut en dire tout autant de la pétillante Stone, dont les grands yeux trahissent la moindre de ses émotions. La comédienne, qu’on savait déjà à l’aise dans des registres comique et mélancolique, dévoile au passage un réel talent pour le chant dont on prend la pleine mesure lorsqu’elle passe une audition cruciale.