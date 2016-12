Une maison complètement rasée à Saint-Nicolas

Un violent incendie a complètement réduit en cendres une résidence du secteur Saint-Nicolas tôt samedi matin, à quelques heures des festivités de Noël.



Les pompiers de Lévis ont reçu un premier appel venant d’un voisin du 732 route Marie-Victorin vers 6h05 samedi matin. Constatant l’ampleur du brasier, les sapeurs sont immédiatement passés en deuxième alarme pour obtenir des renforts sur les lieux.



«Nous étions en opération défensive tout au long de l’intervention compte tenu l’ampleur de l’incendie et du danger pour les pompiers d’entrer à l’intérieur», explique le directeur adjoint du service incendie, Richard Amnotte.



Aucun blessé



Aucun indice ne laissait présager au moment de l’intervention la présence de résidents à l’intérieur de la maison, ce qui a permis aux autorités de minimiser les risques.



«L’entrée n’était pas déneigée, il n’y avait pas présence de véhicules à proximité, donc on a seulement procédé à l’extinction et une pelle mécanique a été demandée pour compléter le travail compte tenu les risques pour les 24 pompiers sur place», ajoute M. Amnotte.



La direction du Service incendie n’avait toujours pas réussi à rejoindre le propriétaire des lieux en début d’après-midi samedi. Des enquêteurs étaient toujours à sa recherche et continuaient également le travail d’analyse et de recherche dans les ruines de la résidence qui est une perte totale.



«Compte tenu de l’état des dommages, c’est toujours difficile de trouver la cause exacte, nous poursuivons notre enquête», souligne le directeur adjoint du SPIL.