8 choses à savoir sur «gypsie punk»

Le 31 décembre, le groupe américain Gogol Bordello défoncera l’année en compagnie de ses admirateurs québécois, à l’Olympia. Voici huit choses à savoir sur cette bande de joyeux lurons qui donne toujours d’énergiques prestations.

1. De l’Ukraine aux États-Unis

Né en Ukraine, d’un père russe et d’une mère ukrainienne, Eugene Hütz a commencé à faire de la musique dans son pays d’origine avec le groupe Vinegar Tap. ­Déménagé aux États-Unis, dans le Vermont, Hütz a ensuite formé le groupe punk The Fags.

2. Des débuts en 1999

Gogol Bordello a vu le jour en 1999 dans le quartier Lower East Side, à Manhattan, quand Hütz a rencontré le violoniste russe Sergey Rjabtzev. Cette année-là, le groupe lançait son premier disque, Voi-La Intruder. Les années suivantes, des musiciens étant principalement des immigrants de l’Europe de l’Est ­allaient s’ajouter au groupe. En ce moment, le groupe comprend des personnes de l’Équateur, de l’Éthiopie, de l’Ukraine, des États-Unis et de l’Écosse.

3. Changement de nom

À l’origine, le groupe s’appelait Hütz and the Béla Bartóks. Ils ont toutefois rapidement décidé de changer de nom, car personne aux États-Unis ne connaissait le compositeur hongrois Béla Bartók. D’où vient le nom de ­Gogol Bordello? Gogol vient de Nikolai Gogol, un auteur classique ukrainien. Et Bordello, en italien, est un bordel.

4. Fiers représentants du gypsy punk

Selon la définition, le gypsy punk est un genre musical hybride mêlant musique traditionnelle rom et punk rock. On dit que le premier groupe à avoir incorporé ce style musical est Motorhead Bug, au début des années 1990. Mais c’est avec l’arrivée de Gogol Bordello que le genre s’est davantage propagé. Sorti en 2005, l’album Gyspy Punks: Undergog World Strike, avec le hit Start Wearing Purple, a permis à Gogol Bordello de se faire connaître d’un large public.

5. L’arrivée sur une ­étiquette majeure

En 2010, Gogol Bordello est entrée dans les ligues majeures en proposant son premier disque, Transcontinental Hustle, sur une compagnie de disque d’importance. L’album était principalement inspiré de la nouvelle vie de Hütz au Brésil, là où il vivait depuis 2008. Le disque était produit par le réputé Rick Rubin. Ce dernier s’était fait proposer de collaborer avec Gogol Bordello après que Tom Morello, guitariste de Rage Against the Machine, eut assisté à un concert de Gogol Bordello à Los Angeles.

6. Des concerts ­renversants

Ce qui a fait la réputation de Gogol Bordello au fil des années, ce sont les concerts complètement déjantés que le groupe a offerts principalement en Europe et en Amérique du Nord. La formation a enchaîné les festivals internationaux et a partagé la scène avec des groupes comme Primus, Flogging Molly et Cake. En entrevue, Eugene Hütz a cité Jimi Hendrix, Manu Chao et The ­Clash comme certaines de ses influences.

7. Des apparitions au ­cinéma

Étant acteur à l’occasion, Eugene Hütz a pris part à quelques films, ces dernières années. En 2005, on a pu le voir dans ­Everything Is Illuminated, qui mettait en vedette Elijah Wood. Les membres de Gogol Bordello apparaissaient aussi dans une scène. L’année d’après, un personnage du film Wristcutters: A Love Story était partiellement inspiré de Eugene Hütz. Le film comprenait aussi deux pièces de Gogol Bodello. En 2008, Hütz jouait le personnage principal du film, Filth and Wisdom, le tout premier long métrage réalisé par Madonna.

8. Six albums en carrière

Le dernier disque de Gogol Bordello, Pura Vida Conspiracy, est sorti en 2013. Ce sixième ­album du groupe avait reçu de très bonnes critiques, des médias comme Consequence of Sound et Spin lui attribuant même une ­cote de quatre étoiles. «C’est le meilleur album des 14 ans de carrière de Gogol Bordello», avait écrit Alternative Press.

►Gogol Bordello jouera le 31 décembre à l’Olympia de Montréal. Low Cut Connie se chargera de la première partie. Pour les détails: evenko.ca.