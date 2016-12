En reprise: Un moratoire sur l'indépendance ?

Publié le 5 mai 2016

Le départ précipité de Pierre Karl Péladeau de la direction du Parti québécois plongera, avec raison, les plus lucides parmi les purs et durs de l’indépendance dans un désarroi dont ils n’émergeront que si le parti accepte d’analyser sans complaisance l’état des lieux.

Les autres, ces indécrottables bienheureux persuadés, depuis 1976, que la souveraineté les attend au coin de la rue, retourneront se réfugier dans ce jardin enchanté où les iris versicolores se joignent aux harfangs des neiges pour chanter en chœur «L’indépendance, c’est pour demain» sur l’air de Gens du pays.

La dure réalité

Aujourd’hui, seulement le tiers des Québécois soutient l’idée d’indépendance coûte que coûte. Même l’arrivée fracassante de PKP au Parti québécois n’a pas eu l’effet escompté sur les «mous». Non seulement l’appui à «l’option» stagne, le PQ n’arrive même pas à dépasser les libéraux mal-aimés dans les intentions de vote. (À la limite, une meilleure raison pour PKP de démissionner que le vicieux coup de Jarnac que lui a porté son ex dimanche.)

En mars, seulement 37 % des francophones auraient voté pour le Parti québécois, selon un sondage Léger. À Québec, c’est un maigre 23 %.

Nous sommes englués dans le débat indépendance c. statu quo depuis si longtemps qu’on peine à imaginer le paysage politique québécois sans cette tension, parfois utile certes, mais surtout néfaste puisque rien n’a jamais abouti.

Comment un peuple peut-il se dire serein et confiant en son avenir quand sa composante indépendantiste baigne dans l’échec constitutionnel perpétuel et que les nationalistes fédéralistes sont incapables de soutirer quelque gain significatif de la part d’Ottawa?

Autrement dit, nous avons le choix entre le mur et... le mur.

L’incompréhension des jeunes

Les générations montantes s’en tartinent. L’indépendance est vue comme une solution passéiste à des problèmes de vieux. Le débat sur la langue ne les intéresse pas. Trop ne savent ni la parler ni l’écrire correctement et ils s’en fichent. Culturellement, ils sont planétaires. Drake avant Dalida. Ironman avant IXE-13.

Du CPE à l’université, tous les jours ils côtoient des jeunes venus du monde entier. Ils ne comprennent pas, pour la plupart, pourquoi le multiculturalisme fait si peur à leurs parents.

Que cela nous plaise ou non, c’est à eux qu’on passera bientôt les contrôles du vaisseau. Qu’est-ce qui pourrait les inspirer à faire mieux que nous? De perpétuer le même débat stérile sur l’indépendance ou d’agir concrètement pour débloquer la voie?

Imaginons un instant que le PQ mette la souveraineté en veilleuse pendant cinq ou dix ans au lieu de continuer à faire du surplace dans des sables mouvants. Et que tous les partis s’unissent, comme ils l’ont fait avec Mourir dans la dignité, pour régler LE grand problème qui mine l’avenir du Québec, soit l’éducation, dans un esprit non partisan. Faire un pays avec 53 % d’analphabètes fonctionnels m’apparaît risqué.

La démission de PKP donne au Parti québécois une occasion en or de repartir à neuf au lieu ressasser les mêmes vieilles formules creuses et de continuer à pourchasser la chimère de la convergence souverainiste. Bref, de travailler dans l’intérêt de tous les Québécois, au lieu de perdre tout ce temps à chercher le tour de passe-passe qui, espèrent les purs et durs, permettrait de réaliser l’indépendance même quand la majorité n’en veut pas.