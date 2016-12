Incendie à Lévis: des locataires se retrouvent sans logement à Noël

Les occupants d’un édifice de quatre logements se sont retrouvés à la rue le jour de Noël, lorsqu’un violent incendie a complètement ravagé l’immeuble dans lequel ils vivaient, à Lévis.

L’événement survenu dimanche matin au 5717, rue Saint-Georges aurait pu tourner à la tragédie, alors que plusieurs occupants, prisonniers des flammes, ont été forcés de sauter d’une fenêtre du deuxième étage.

La hauteur est estimée à environ 12 pieds, selon le chef de division du Service de prévention des incendies de Lévis (SPIL), Dany Lavoie.

Photo Catherine Bouchard

Fort heureusement, personne n’a été gravement blessé. «Une dame a subi des blessures mineures, elle avait des douleurs au dos», indique le superviseur pour les ambulances Dessercom, Marc Bouchard. C’est un des occupants qui a alerté les services d’urgence, selon le chef de division.

À l’arrivée des pompiers, les occupants étaient déjà tous évacués. Ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge.

Les causes de l’incendie étaient inconnues au moment d’écrire ces lignes. Des techniciens en recherches et causes du SPIL doivent se présenter aujourd’hui, sur le site.

L’immeuble est une perte totale et les dégâts sont évalués entre 300 000 $ et 400 000 $.

Photo Catherine Bouchard

Voisins ébranlés

Les témoins de la scène ont été ébranlés par cet incendie.

«J’ai vu les flammes qui sortaient par en arrière, j’étais sur mon patio», raconte Dany Arsenault, qui habite à quelques mètres des lieux de l’incendie.

«Je suis parti à la course, pour aller voir. Rendu en avant, les gens se trouvaient dans une chambre. Deux jeunes sont passés par la fenêtre et ils ont sauté, poursuit M. Arsenault. Les flammes sortaient et on entendait; “Au feu, au feu!”»

C’est à ce moment que deux adultes ont sauté en bas de l’immeuble.

«Je suis descendue en bas, j’ai vu que tout le monde paniquait et personne était habillé. Je suis remontée pour prendre des couvertes et essayer de les réchauffer. Finalement, les couvertes ont servi à mettre sur le sol, pour protéger les locataires de la vitre. C’était troublant. La dame était hystérique», ajoute Amélie St-Pierre.

Il n’a pas été possible de parler à des sinistrés, mais un élan de générosité s’est vite fait sentir, alors que l’un d’eux a fait appel à la générosité du public, sur les réseaux sociaux. Rapidement, plusieurs internautes ont offert meubles, vêtements et nourriture.

Photo Catherine Bouchard

L’incendie en détail