Le deuil de Jackie Kennedy

Au début, cette Jackie de cinéma dérange. L’accent si particulier de la première dame, imité par Natalie Portman, agace. Le ton traînant, la voix presque enfantine, la coiffure, les mimiques n’ont qu’un effet, celui de nous faire creuser la mémoire à la recherche de souvenirs de Jackie, la vraie, pour pouvoir comparer.

Puis, grâce au scénario de Noah ­Oppenheim et la réalisation de Pablo Larraín, Jackie cesse d’être un portrait­­ simple de la veuve de John F. Kennedy. Un journaliste (Billy Crudup­­) de Life se présente à son domicile­­ et commence alors une entrevue qui devient vite un duel entre cette ancienne première dame déterminée à contrôler l’image de son défunt mari, pour se transformer en confession d’une femme encore jeune, brisée par l’assassinat de son époux.

Alors, non seulement on s’habitue à cette Jackie vue et ressentie par Natalie­­ Portman, mais on devient vite fasciné, voire hypnotisé, par l’interprétation que font l’actrice, le scénariste et le cinéaste de cette femme devenue­­ une légende. Les souvenirs affluent, ceux de la visite de la Maison­­-Blanche filmée pour la télévision sous l’œil bienveillant et attentif de sa secrétaire (Greta Gerwig), la fameuse­­ visite à Dallas en ce 22 novembre 1963, les justifications, les regrets­­, les questions.

Impeccable natalie portman

Puis viennent les détonations, la ­tête de JFK (Caspar Phillipson) ­éclatant en mille morceaux, tombant sur les genoux de sa femme. Le tailleur rose de Jackie, ses collants, son visage, couverts de ce sang dont elle doit se laver à bord d’Air Force One. Hagarde, traumatisée, elle ­observe Lyndon Johnson (John ­Carroll Lynch) prêter serment, Bobby Kennedy (Peter Sarsgaard) veillant sur elle et s’assurant qu’elle n’est pas mise de côté.

La seule faiblesse de Jackie est là, dans cette galerie de personnages ­secondaires. Car, si Natalie Portman parvient à nous faire oublier qu’elle n’est pas Jackie, ses collègues (dont, notamment, Peter Sarsgaard, ­pourtant excellent) nous ramènent à la réalité et au fait que nous nous ­trouvons devant un écran. La magie se brise suffisamment souvent pour que cela devienne agaçant, mais ­jamais assez pour que se rompe ce délicat enchantement sous lequel nous tient Jackie.

Les dialogues à la fois intelligents et perçants de Noah Oppenheim ne ­laissent aucune zone d’ombre – son mariage, ses enfants, son devoir de première dame, son veuvage, sa ­vision de l’héritage de son mari, etc. – et n’excluent surtout aucune contradiction, notamment lors des visites de Jackie à un prêtre (John Hurt), très pince-sans-rire.

Jackie se révèle donc un examen particulier et fin d’une femme dont on croyait tout savoir et dont on va ­entendre parler en cette saison de prix.

Jackie ★★★★

Un film de Pablo Larraín. Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig et Caspar Phillipson