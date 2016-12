8 endroits où célébrer le Nouvel An à Québec

Maintenant que les célébrations de Noël sont derrière nous, les jours sont comptés avant de festoyer l’arrivée du Nouvel An!

Voici quelques suggestions d’endroits où «défoncer» l’année dans la région de la Vieille Capitale.

#1 Sur la Grande Allée

Grande roue, tyrolienne et ambiance festive feront vibrer la Grande Allée tout comme le jeune DJ français Madéon qui sera aux platines dès 23h. La consommation d’alcool sera permise sur le site. Il est toutefois interdit d’apporter ses propres boissons. L’accès est gratuit!

#2 Au Deux 22

Ce sera «Noël au village» dans le très chaleureux Deux 22. Bar d’hiver sur la terrasse chauffée ainsi que la musique de DJ Véro + Brown sont au programme!

#3 Au Cercle

Le Cercle prépare une soirée déjantée avec le duo Artiq Session, Alaclair Ensemble en dj set, The Unplugged Band, Glazed Jungled avec Kris Guilty, B2B Gene Tellem et Funk Connection. Un souper thématique spécial sera servi entre 18h30 et 21h.

#4 Au Maelstrom

Le Maelstrøm «vous invite à défoncer l'année 2017 comme il se doit!». Pour 80$, vous aurez droit à la formule «bar ouvert» et ce jusqu’à la fermeture. Un menu cocktails a été spécialement créé pour l’occasion. Piste de danse, confettis, et DJ seront de la partie!

#5 À La Champagnerie

Le bar à sabrage est prêt pour festoyer! Bulles, DJ et menus gourmands agrémenteront les célébrations du Nouvel An. Pssst! un menu quatre services sera offert en début de soirée au coût de 65$!

#6 Au Bistro le SAM

Les Lost Fingers vous proposent leurs versions de plusieurs classiques de Noël lors de cette soirée festive pour défoncer l’année! Un forfait souper et spectacle est offert à 140,45$ (pourboire inclus).

#7 Au Shaker cuisine et mixologie

Tout le monde est invité à venir célébrer en grand la nouvelle année dans les trois Shaker de Québec! Un party glamour avec tapis rouge, photographe, DJ et performance de band live attendent les convives! De plus, la populaire promo «vins au cost» sera applicable jusqu’à minuit.

#8 Au Délice

Sur la Rive-Sud, le Délice promet d’organiser «le plus gros party pour défoncer l’année». C’est le band L’esprit d’veillée qui se chargera d’animer la soirée tout comme DJ Reeno et Alex Beaudoin.