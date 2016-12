Flip FabriQue de retour à l’Agora

Flip FabriQue sera de retour à l’Agora. La Ville de Québec a accordé une aide financière à la troupe de cirque de Québec pour la création du troisième volet du spectacle gratuit Crépuscule.

Ce montant, qui totalise 89 239,37 $, avec l’ajout de la TPS et de la TVQ, servira à la conceptualisation et à la préproduction de cette nouvelle aventure qui sera à l’affiche du 1er août au 3 septembre.

Un premier volet avait été présenté entre le 21 juillet et le 6 septembre 2015 et un deuxième, intitulé Crépuscule – Raviver les braises a été présenté du 22 juillet au 4 septembre 2016.

Le comédien Olivier Normand avait signé la mise en scène de ces deux premiers volets. On ne sait pas encore s’il sera de retour pour la conception de cette troisième mouture.

Ce troisième volet, qui n’a pas encore de titre, comprendra huit numéros et sera d’une durée totale de 55 minutes. Le spectacle mettra en vedette 14 artistes et sera présenté du mardi au dimanche, pour un total de 27 représentations. Il débutera, comme par les années passées, autour de 20 h, selon la période de l’été, lors de la tombée du jour.

En Europe

Flip FabriQue a jusqu’au 1er février 2017 pour compléter les étapes de conceptualisation et de préproduction de cette nouvelle mouture de Crépuscule.

Le Bureau des grands événements accordera ensuite une deuxième enveloppe budgétaire pour la création de ce troisième volet.

La troupe de cirque québécoise est actuellement à Brighton, au Royaume-Uni, jusqu’à vendredi, pour une série de six représentations de son spectacle Attrape-moi (Catch Me!). Elle se dirigera ensuite vers la France en février et en mars pour poursuivre le volet international de ce spectacle.