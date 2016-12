[Humour] 2016: c'est la faute à George R.R. Martin!

La parodie Twitter de George R.R. Martin tente d’expliquer les tragédies en 2016.

Vous l’avez probablement constaté sur votre fil Facebook: 2016 se fait qualifier par plusieurs personnes comme étant une «année de marde».

Évidemment, il est normal de voir nos idoles tranquillement quitter ce monde. Le temps avance; ce n’est pas une surprise. Cela n’empêche pas que de grands artistes sont disparus en 2016, et que pour les fans, c’est triste.

Une parodie Twitter de l’auteur George R.R. Martin, connu pour ses livres «A Song of Ice and Fire», a tenté d’expliquer la lourdeur de 2016 avec une petite touche humoristique.

Dans les livres de George R.R. Martin, qui ont été transformés en série HBO avec «Game of Thrones», il y a des morts. Beaucoup de morts. En fait, il y a tellement de morts qu’il est tout simplement impossible de s’attacher aux personnages sachant très bien qu’ils risquent tous de mourir éventuellement, d’une façon souvent très surprenante et inattendue. George R.R. Martin tue tout ce qu’on aime.

En janvier 2016, le faux compte a Tweeté «J’ai réalisé l’année 2016.» Hier, le compte a retweeté son message pour finalement s’excuser.

2016 was directed by me.