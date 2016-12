La mort de Britney Spears faussement annoncée sur Twitter

Britney Spears a été victime d’un canular lundi matin, lorsque sa maison de disques Sony Music Global a annoncé sa mort sur son compte Twitter.

«Britney Spears est morte dans un accident.» «Nous allons vous communiquer d’autres informations plus tard.» #RIPBritney #1981-2016», a-t-on pu lire.

Il n’a pas fallu de temps pour que la planète s’emporte avec cette fausse nouvelle. Ces messages ont été relayés près de 6000 fois en quelques minutes.

Après une cinquantaine de minutes, CNN a démenti la rumeur. «J’imagine que leur compte a été piraté, a dit le gérant de Britney Spears, Adam Leber, assurant que la vedette de la pop se portait bien. Il y a eu quelques clowns sur le web qui ont fait des déclarations similaires sur sa mort, mais jamais sur le compte officiel de Sony Music sur Twitter.»

Liz Young, à la tête des communications de Sony Music Global, a quant à elle refusé de commenter les faits à CNN.

D’autres messages ont circulé spécifiant que l’interprète des chansons «Baby One More Time», «Gimmie More», et «Oops!.. I Did It Again», se portait très bien.

Selon TMZ, c’est le groupe de pirates informatiques OurMine Security qui aurait piraté le compte de Sony. Le groupe n’en est pas à ses premières frasques, puisqu’il a été accusé par Facebook et Google de répandre de fausses nouvelles.

OurMine Security aurait même réussi à pirater Netflix le mois dernier, toujours selon TMZ.

D’ailleurs, le compte officiel de Bob Dylan sur Twitter pourrait bien avoir été piraté lui aussi, puisque le message «Rest in peace@britneyspears» a été publié au même moment que ceux sur le compte de Sony.