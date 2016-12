Le premier ministre japonais à Pearl Harbor pour une visite historique

HONOLULU - Le premier ministre japonais Shinzo Abe est arrivé lundi matin à Honolulu (Hawaï) pour une visite de deux jours au cours de laquelle il se recueillera à Pearl Harbor en compagnie du président américain Barack Obama.

La visite du mémorial USS Arizona, prévue mardi, intervient 75 ans après l’attaque-surprise et éclair de Pearl Harbor, principale base navale américaine dans le Pacifique, le 7 décembre 1941 à l’aube.

Cette offensive de l’aviation japonaise, préparée pendant des mois dans le plus grand secret, fit plus de 2400 morts et précipita l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

C’est la première fois qu’un dirigeant japonais se rend sur ce lieu de mémoire très émouvant, construit au début des années 1960 et qui attire plus de deux millions de visiteurs chaque année.

Accessible seulement par bateau, ce bâtiment blanc épuré a été construit juste au-dessus de l’épave rouillée de l’USS Arizona, dont certains éléments affleurent à la surface.

À l’extrémité de cette structure ouverte sur la mer et le ciel se trouve un immense mur sur lequel sont gravés les noms des 1177 Américains qui ont péri à bord de ce cuirassé. Seuls cinq des survivants sont toujours en vie aujourd’hui.

Comme lors de la visite de M. Obama en mai à Hiroshima, M. Abe n’a pas l’intention de présenter des excuses, mais de rendre hommage aux victimes et de louer la solidité de l’alliance entre deux anciens pays ennemis devenus alliés.

«Nous ne devons jamais répéter l’horreur de la guerre», a déclaré le premier ministre japonais juste avant son départ. «Avec le président Obama, je voudrais exprimer au monde cet engagement envers l’avenir et la valeur de la réconciliation.»

Lundi, M. Abe devait effectuer plusieurs visites à Honolulu, en particulier au cimetière national du Pacifique, plus connu sous le nom de «Punchbowl», où plusieurs de ses prédécesseurs ont déjà rendu hommage aux victimes de la guerre.

Il se rendra aussi au mémorial Ehime Maru, du nom du navire-école des pêcheries japonaises percuté par accident en février 2001 au large de l’île d’Oahu par un sous-marin nucléaire américain. Cinq membres d’équipage et quatre étudiants furent noyés.