Lightning : vague de renvois dans la Ligue américaine

Le Lightning de Tampa Bay a rétrogradé les attaquants Cory Conacher, Erik Condra et Tanner Richard dans la Ligue américaine (LAH), lundi.

Le Crunch pourra donc compter sur ces trois excellents éléments offensifs pour les matchs du temps des Fêtes pendant que la Ligue nationale de hockey (LNH) est en pause.

Les partisans du Lightning doivent cependant quand même espérer que ces renvois soient annonciateurs de bonnes nouvelles. L’infirmerie des blessés du club floridien déborde; hormis Steven Stamkos, victime d’une blessure à un genou qui le tient à l’écart pour la majeure partie de la campagne, et Ben Bishop, absent environ un mois à cause d’une blessure au bas du corps, le Lightning ne peut actuellement compter sur d’autres éléments importants en attaque.

Les noms de Nikita Kucherov et de Ryan Callahan, touchés au bas du corps, sont aussi sur la liste des blessés, et les Québécois Jonathan Drouin et Cédric Paquette (bas du corps) pansent également leurs plaies. Pour Drouin, la nature de la blessure n’a pas été dévoilée.

Conacher a inscrit deux points en sept rencontres pendant son séjour dans la LNH. Le Crunch de Syracuse, filiale du Lightning dans la LAH, se réjouira de rapatrier le petit attaquant de 28 ans, auteur de 15 points en 18 parties cette saison. Condra n’a enregistré aucun point avec le Lightning.

Richard a pour sa part été blanchi en trois duels avec le Lightning. Il totalise sept buts et 10 aides en 22 matchs avec le Crunch.