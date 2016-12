Médias sociaux: les États-Unis commencent à poser des questions aux voyageurs

Le gouvernement américain a commencé à demander aux voyageurs étrangers de donner, optionnellement, la liste de leurs comptes médias sociaux.

Avant d’entrer dans le pays, les voyageurs qui arrivent aux États-Unis avec un visa ont l’option de donner de l’information sur leurs activités en ligne depuis mardi, rapporte Politico.

C’est avec un menu déroulant que les voyageurs peuvent indiquer quelles plateformes ils utilisent, suivi d’un espace où ils peuvent inscrire le lien de leur profil. Parmi les sites disponibles dans la liste, il y a Facebook, Google+, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube.

Capture d'écran

Cette nouvelle politique a été conçue afin d’identifier de potentielles menaces à la sécurité, pour ensuite refuser la visite d’un individu ayant des liens avec des groupes terroristes.

The Internet Association, une organisation de lobbying politique qui représente Facebook, Twitter et Google, a fortement critiqué cette idée l’été dernier. Selon cette association, cette politique menace la liberté d’expression et pose plusieurs risques pour la vie privée et la sécurité des voyageurs étrangers.

Capture d'écran

L’option fait partie du système électronique d’autorisation de voyage (SEAV), un processus que certains voyageurs doivent compléter pour visiter le pays.