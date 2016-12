Réalisateur à la recherche

Chère Louise, on a travaillé ensemble sur l’émission « Alors on jase » à Radio-Canada. Je me permets de faire appel à toi pour m’aider dans une recherche un peu particulière qui devrait aboutir sur un documentaire portant sur : « L’absence de sexe dans le couple.

Le but est de comprendre la dynamique derrière ces couples qui avaient une vie sexuelle active au début de leur relation et qui, après quelques années, ont une vie sexuelle au neutre. Qu’est-ce qui conduit à ce refus du sexe? À cet absence de désir? Je signale pour les intéressés que le document est fait sans jugement aucun et que ces questions délicates seront abordées avec sérieux et légèreté.

Patrick Brunette

La vie sexuelle des couples étant rarement un long fleuve tranquille, c’est avec plaisir cher Patrick que je relais ton message tant je puis témoigner de ton sérieux et de ton professionnalisme. Pour les personnes intéressées, contactez Caroline Langlois à l’adresse : clanglois@fairplayweb.com