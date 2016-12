Sarah Michelle Gellar se trompe entre George Michael et Boy George

Sarah Michelle Gellar a fait toute une gaffe dimanche.

L’actrice, connue pour son célèbre rôle en tant que Buffy à la télé, s’est trompée entre Boy George et George Michael dimanche soir, soulignant plutôt le décès du chanteur de Culture Club.

Le chanteur britannique George Michael, et non Boy George, est décédé «paisiblement à la maison», selon son agent , hier. Le chanteur aurait été trouvé allongé dans son lit, en paix, et serait mort d’une crise cardiaque.

Dans un tweet, Buffy a manifesté sa tristesse face au décès de «Boy George» en utilisant le titre de la chanson «Do You Really Want to Hurt Me».

Gellar s’est excusée rapidement et a supprimé son tweet initial, expliquant qu’elle avait mal entendu le nom de la personne décédée.

«C’est tout aussi triste quand tu apprends la bonne information. #RIPgeorgemichael merci à ceux qui m’ont corrigée - c’est quand même très triste.»

Des utilisateurs Twitter ont toutefois profité de son erreur pour se moquer de la vedette, tandis que d'autres exprimaient que l'erreur est humaine et ce n'est vraiment pas si grave que ça.

L’actrice a expliqué que ses intentions étaient bonnes, et qu’elle connaît très bien la différence entre les deux chanteurs.

