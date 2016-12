Une pizza avec de l'or à 2000 $ en vente à New York

Seriez-vous prêts à payer 2000 dollars pour une pizza ?

C’est ce que propose le restaurant Industry Kitchen situé en plein cœur du quartier des affaires de New York.

La pizza, considérée comme la plus chère du monde ne contient rien de moins que ... de l’or.

Des petites pépites d’or, combinées à des crevettes géantes, du homard, de l’huile de truffe et une foule d’autres ingrédients de luxe font monter le «bill» de cette pizza pour riches.

Pour la confection de la pizza, on vous promet l’utilisation des meilleurs produits du monde. Pour le prouver, le foie gras et les truffes de la France, le fromage vient de l’Angleterre, le caviar de la mer Caspienne et les pépites d’or de l’Équateur.

Bon bin... notre pan-pizza à croûte farcie de chez Pizza Hut semble soudainement d’un ennui mortel.

Source :

Biba Magazine