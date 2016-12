DUBÉ, Germaine Arcand



Au centre d'hébergement Chanoine-Audet, le 23 décembre 2016, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Germaine Arcand, épouse de monsieur Robert Dubé, fille de feu monsieur André Arcand et de feu dame Mary Ellen Brenhofer. Elle demeurait à Québec.de 14 h à 16 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Robert Dubé, ses enfants : Guy, Diane (Pierre Lanouette), Pierre (Linda Fortin), Linda, Denise (Jacques Ouellette), Mario, feu Jean, sa sœur Lilian; ses petits-enfants : Stéphane, Sébastien, Cathy, Christian, André, Éric, Dany, Valérie, Francis et Karine ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 8550 Boulevard Pie-IX, Montréal, QC H1Z 4G2, tél : (514) 259-3422