10 affaires judiciaires marquantes en 2016

Le chauffard Yves Martin a été condamné le 2 décembre dernier après plus de 16 mois de détention préventive et un procès devant jury qui s’est étalé sur six semaines. Par sa conduite dangereuse avec près de trois fois la limite d’alcool, Martin a fauché une famille complète le 1er août 2015. Le 26 janvier prochain, le juge lui imposera de 10 à 20 ans de pénitencier et une période d’interdiction de conduire tout véhicule automobile.