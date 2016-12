PICHETTE, Annette



À l'I.U.C.P.Q., le 20 décembre 2016, à l'âge de 94 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, dame Annette Pichette, conjointe de feu monsieur René Routhier. Elle est allée rejoindre ses parents, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs et ses enfants Claude, Jocelyn, Jocelyne, Michel et Jean. Native de St-Laurent à l'Ile D'Orléans, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvon Pagé, Danielle Pagé, Hélène Pagé, Carole Pagé, Richard Pagé (Mme Jean Delape) et Denis Pagé (Nathalie Vaudreuil) ; ses petits-enfants : Valérie Boivin, Sophie Boivin (Kim Alberto Martinez), Stéphanie Couture (Alain Paris), Patrick Dion (Karine Abel, Sébastien Dion (Lucie Boissonneault) et leur père Denis Dion, Christine Pagé (François) et Véronique (Alex) ; ses arrière-petits-enfants adorés : Samuel, Maude, Nora, Lilou, Mégane, Élodie, Justin, Thomas, Edouard et Xavier ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement tout particulier à son neveu Richard Pouliot, son épouse Daisy Bédard ainsi qu'à Yolande et Jeannette Plante. Elle salue toutes les personnes qui ont fait partie de sa vie de quelque façon que ce soit. Merci à toute l'équipe du personnel du 4ème étage de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél. :418-656-4999.