GAGNON, Mgr. Jean

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 décembre 2016, à l'âge de 75 ans et 7 mois, est décédé monsieur Mgr. Jean Gagnon, fils de feu madame Marie-Anna Bergeron et de feu monsieur Roland Gagnon. Il demeurait à Lévis.Il est allé rejoindre ses frères Raymond et Marc-André, sa sœur Louise (Mario Pouliot). Il laisse dans le deuil Lucie, Jacques (Ginette Vézina), Louis, ses neveux et nièces, petits neveux et petites nièces, ses tantes (Bergeron et Gagnon), cousins, cousines, ses confrères dans le sacerdoce et de nombreux amis. Monseigneur Jean Gagnon est né le 21 mai 1941 à Lauzon. Il a fait ses études au Collège St-Joseph, par la suite au Collège de Lévis et à la faculté de Théologie de l'Université Laval. Il fut ordonné au sacerdoce en juin 1966, nommé vicaire aux paroisses St-Louis-de-France et Ste-Maria-Goretti. Par la suite il a œuvré au Collège de Lévis en 1967, comme animateur, professeur des sciences religieuses, responsable de pastorale au secondaire puis au collégial. En 1979, directeur des élèves au secondaire, nommé Recteur de 1984 à 1990, il fut le dernier prêtre à occuper cette fonction dans l'histoire du Collège. De 1996 à 1999, curé de la basilique Notre-Dame de Québec, Notre-Dame-des-Victoires et Notre-Dame-de-la-Garde jusqu'à ce qu'il reçoive l'ordination épiscopale le 19 mars 1999. Il occupa la fonction d'Évêque auxiliaire au diocèse de Québec jusqu'en 2002, tout en étant administrateur du diocèse de Gaspé à compter de 2001. Nommé Évêque de Gaspé le 15 novembre 2002, poste qu'il occupa jusqu'à sa retraite en septembre 2016. Monseigneur Gagnon sera exposé en chapelle ardente le jeudi 29 décembre 2016 de 14h à 17h et de 19h à 21hetde 9h à 11h.L'inhumation se fera ultérieurement à la Crypte de la Basilique Notre-Dame de Québec. La famille tient à remercier toute l'équipe médicale d'hémato-oncologie et le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et l'attention aux proches. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe, un don à la Fondation Collège de Lévis ou toutes autres œuvres de charité. Des formulaires seront disponibles sur place.Pour renseignements :