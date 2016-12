MAGNAN, Jeanne D'Arc Bédard



À l'hôpital Chauveau, le 23 décembre 2016, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Jeanne D'Arc Bédard, épouse de feu monsieur Oscar Magnan, fille de feu dame Ida Lemay et de feu monsieur Gaudias Bédard. Elle demeurait à Loretteville.La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale mercredi 28 décembre 2016 de 19h à 22h et jeudi 29 décembre 2016 de 8h30 à 10h45.et de là au cimetière paroissial de Loretteville. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Anne-Claire Levesque), Gaétan (Marie-Lyne La Haye), Louis (Pierre Gignac); ses petits-enfants : Jeneviève (Jérôme), Vincent (Valérie), Jacynte (Hugo); ses arrière-petits-enfants: Louis-Alexandre et Victorianne. Elle était la sœur de : feu Raymond (feu Alice Magnan), feu Camille (feu Thérèse Picotin), feu Madeleine (feu Cyrille Thomassin), Bernadette (feu Pierre Leroux), feu Claire (feu Gérard Montcalm), feu Hélène (feu André Lachance), feu Paul (feu Marcelle Boudreau), feu Rock, feu Gilles. Elle était la belle-sœur de : feu Alice (feu Raymond Bédard), feu Achille (feu Marie-Paule Garneau), feu Maurice (feu Françoise Sylvain), feu Gabrielle (feu Gustave Bélanger), feu Charles (feu Jeannette Côté), feu Roger (Jackie Moreau), feu André (Florence Huot), Robert (Doris Falardeau), Gisèle (feu Jean-Yves Piché). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au Dr Patrick Blouin, ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc ou à la Fondation Centre de santé Haute-Saint-Charles/Jacques-Cartier, 11999 rue de l'Hôpital, Québec (Québec) G2A 2T7, tél. :418 842-3651, poste 7193, Site internet : www.fondationhautestcharles.com. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.