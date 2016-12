NEVILLE, John William (Jack)



Entouré de l'amour des siens, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 décembre 2016, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur John William Neville, fils de feu monsieur Michael Neville et de feu dame Mona Conway. Il était l'époux de dame Catherine Bessette. Il demeurait à Shannon.le jeudi 29 décembre 2016 de 19h à 22h,de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Catherine Bessette ; sa fille Holly-Lynn (Martin Brodeur) et son fils Matthew (Sarah Kenna) ; ses petits-enfants : Sage, Colton, Jasper, Ella et Jake ; ses frères : Terry (Marcella Carrier), Danny (Elaine Kiley), Dave (Karen McKeaney) et Betty ; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Bessette : Margaret (Keith Wintinner), Vic Dupuis, Dan Dupuis (Claire Desbiens) et Jackie (Bruce Miller) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement tout particulier à l'équipe de l'urgence de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et du 5e étape ainsi qu'au Dr. Louis Roy et Dre. Pascale Caouette pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Fraser Recovery Program, 675, rue Marguerite-Bourgeoys, bureau 300, Québec, QC, G1S 3V8, tél : 418-527-5858.