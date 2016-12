DAIGLE ROBICHAUD, Lise



À son domicile, le 23 décembre 2016, à l'âge de 81 ans et 5 mois, est décédée, entourée de l'amour des siens, dame Lise Daigle épouse de feu monsieur Lucien Robichaud. Elle demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: René, Michelle (Jean-Paul Pelletier), Denis, Alain (Julie Miville), Nathalie (Richard Gaulin); ses petits-enfants : Pier-Alexandre et Carolyn Robichaud, Élisabeth (Frédérick), Mathieu (Isabelle) et Félix Pelletier (Dominique), Joanie et Élodie Gaulin; ses arrière-petits-fils : Raphaël et Victor. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Rosaire, Monique (feu Claude Giasson), feu Florent, feu Rita (feu Hervé Bernard), Yvon (Patricia Mercier), Gilles (Jacqueline Bélanger), Pierre (Jeannine Boutin), Diane (Gilles Paquette), Normand, Jean-Yves (Brigitte Fortin); De la famille Robichaud : feu Berthe (feu Aimé Pelletier), feu Alice, feu Germaine (feu Aimé Bernier), feu Émile (Louise Michaud), feu Thérèse, Fernande. Sont également affectés par son départ de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Un merci spécial est adressé au personnel soignant du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur accompagnement et leur grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, Ave. Belvédère Bur. 214, Québec, G1S 3G3 ou à la fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3Z0. Il sera possible de le faire sur place. Les membres de sa famille vous accueilleront aujeudi de 19 à 21h30, vendredi jour des funérailles à compter de 11h30.et de là au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la maison funéraire