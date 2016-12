LAMONTAGNE, Michel



A l'hôpital Saint-François D'Assise, le 25 décembre 2016, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Lamontagne, époux de dame Pauline Dupont, fils de feu dame Marthe Fortin et de feu monsieur Roland Lamontagne. Il demeurait à Charlesbourg. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale mardi 27 décembre 2016 de 19h à 22h et mercredi 28 décembre 2016 de 8h30 à 10h30.Les cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Jean (Sylvie Bujold), Denis (Annie Larose), Caroline (Eric Fortier); ses petits-enfants : Marie-Pier Lamontagne, Antoine Lamontagne, Mélissa et Samuel Fortier; ses frères et sœurs : Gérard (Nicole Dumais), Louise (Jean Raymond), Gilles (Lise Alexandre), Aline (Marc-André Huard), René (Lise Constantin), Hélène (Guy Weiland); ses beaux-frères et belles-sœurs : Yves Dupont (Gisèle Vézina), Nicole Dupont (Michel Blanchet), plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital St-François-D'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François d'Assise, secteur des soins palliatifs), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca ou à la Croix-Rouge Canadienne Division Du Québec, 325, rue de la Croix-Rouge, Québec (Québec) G1K 2L4, tél. :(418) 648-9066, site Internet : www.croixrouge.ca/dans-votre-collectivite/quebec. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.