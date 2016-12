ROY, Carmelle Gagné



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, madame Carmelle Gagné, épouse de feu monsieur Aimé Roy, survenu le 12 décembre 2016, au Centre Hospitalier Paul-Gilbert. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Très chère à nos coeurs, elle a su tout au long de son existence nous réchauffer par son amour. Elle laisse derrière elle ses enfants: Martine (Claude Després), Louise (Jean-Claude Bédard) et Marcel; ses petits-enfants qu'elle chérissait tant: Steeve (Caroline Turmel), Maxime (Rachel Bérard), Jean-Philippe (Anne-Audrey Forest), Stéphanie (Sébastien Gravel), Andréann (Patrick Giasson) et Catherine (David Marcoux); ses arrière-petits-enfants: William, Rosie et Charles-Olivier; ses frères et soeurs: Évangéline (Noël Thivierge), Annette (feu Bertrand Larochelle), feu Huguette (Marcel Lessard), feu Géraldine (Walter Auclair), Madeleine (Euclide Lefebvre), Laurianne (Yvan Jacques), feu Georges, Léandre (Gaétane Bolduc), feu Jean-Marie, Immaculée (Laurent Poulin), feu Anna-Marie (feu Robert Morin), feu Louis-Philippe, Louiselle (Yves Giguère), Christine (Charles Berthiaume). Ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy qu'elle a cotoyés avec tendresse tout au long de ces années. Sa Charmante filleule: Danka Giguère ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un immense merci au personnel de l'Unité Oasis du Centre Paul-Gilbert ainsi qu'au Dr. Émilie Lavallée pour les bons soins, l'accompagnement et l'amour apporté à notre mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3. Afin que nous puissions lui rendre un dernier hommage, la famille vous accueillera auà compter de 13h.