DROUIN, Blanche



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 20 décembre 2016, à l'âge de 87 ans, est décédée paisiblement dame Blanche Drouin, fille de feu M. Philémon Drouin et de feu dame Anna Houle. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 17h30 à 18h50.et de là au Columbarium F.-X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Philippe Gailloux ; son frère Pierre Drouin (Monique Simard) ; sa belle-sœur Pierrette Rouleau (feu Paul Drouin) ; ses nièces : Nancy Drouin (Denis Caron) et Shirley Drouin (Michel Quesnel) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe soignante du Centre d'hébergement St-Augustin de Beauport pour la qualité des soins prodigués dans le respect et la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, 4815 boul. de l'Ormière, bureau 280, Québec, G1P 1K6, 418-627-5527, www.fondationmauricetanguay.com