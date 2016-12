Accès aux soins spécialisés: ​elle attend depuis six ans une opération au pied

Une résidente de Québec, qui attend depuis six ans d’être opérée pour un «oignon» au pied, espère que le nouveau mécanisme d’accès aux soins spécialisés fera bouger les choses.

«On m’a contactée en mai 2015 en me disant que mes chances d’être opérée étaient minces parce que les orthopédistes qui faisaient ce type d’opération, à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, étaient à la retraite. Mon oignon a grossi et j’ai de la douleur», témoigne cette patiente à qui on a suggéré de s’adresser à l’Hôpital de Montmagny ou au privé.

Le ministre de la Santé table sur les nouveaux centres régionaux de répartition des demandes en spécialité pour faciliter l’accès. Pour l’heure, de nombreux Québécois subissent des délais indus en vue d’une chirurgie ou d’une consultation avec un médecin spécialiste.

Photo Jean-François Desgagnés

Patience oblige

Médecin de famille dans le secteur Couville, à Québec, le Dr Bruno Tremblay est bien placé pour constater les écueils que rencontrent ses patients. Souffrante, une patiente attend depuis octobre 2015 un rendez-vous à la clinique de la douleur du CHUL.

«À Québec, c’est pas moins d’un an pour voir un orthopédiste. C’est au minimum six mois pour un rendez-vous avec un physiatre. Les gens sont souffrants et souvent en arrêt de travail. C’est le cas d’un patient en attente depuis 14 mois de voir un spécialiste à l’hôpital de l’Enfant-Jésus pour une déchirure à l’épaule. Il a finalement réussi à consulter un orthopédiste à...Thetford Mines», rapporte le Dr Tremblay.

Une septuagénaire du secteur Beauport a fait une demande en urologie, il y a un an, pour une descente de vessie. Elle prend son mal en patience, car aucun rendez-vous n’a encore été fixé.

Situations aberrantes

Certaines situations sont carrément aberrantes, constate le Dr Tremblay. «Une jeune femme de 19 ans a fait trois chocs anaphylactiques. Malgré les trois références faites en immuno-allergie, elle attend depuis 14 mois de passer des tests», illustre-t-il.

Il faut compter huit à dix mois pour consulter un ophtalmologiste au Centre de l’œil de l’Hôpital du Saint-Sacrement pour une chirurgie de la cataracte, puis environ deux mois supplémentaires avant d’être opéré.

«Des patients qui en ont les moyens me disent: je vais aller au privé! Des gens perdent leur permis de conduire à cause des délais pour l’opération. En psychiatrie, il faut compter trois à six mois d’attente pour un accusé de réception. Une infirmière évalue le dossier et il n’est pas rare qu’on se fasse dire que ce n’est pas un cas pour la psychiatrie», déplore le Dr Tremblay.