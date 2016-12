BILODEAU, Ovila



À l'Hôpital St-Sacrement, entouré de l'amour des siens, le 22 décembre 2016, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Ovila Bilodeau, retraité de la ville de Québec, époux de dame Colette Martineau. Il demeurait à Québec.de 13 h à 16 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Colette Martineau; ses enfants : Denis (Annie Clément), Line, Alain (Julie Tremblay) et Mario (Annie Desrosiers); ses petits-enfants : Christina (Francis Leblond), Jonathan (Sophie Maranda), David, Simon, Mathieu (Valérie Bélanger), Sandra, Mélanie et Kathia; ses arrière-petits-enfants : Loan, Adalie, Maïté, Johnny, Mary Kate et Vincent; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martineau : Louisette (Joseph-Émile Crépault), Gérard (Denise Lalancette), Léo, Gilles (Denise Fortier), Claire Guimond, Marcel (Nicole Drouin), Gaétan (Jeanne Dompierre) et Lise, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martineau. La famille tient à remercier spécialement le personnel de l'Hôpital St-Sacrement pour leurs bons soins prodigués et leur aide apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 tél. : 418-683-8666.