C’est parti pour les festivités du Jour de l’An

Les activités du Jour de l’An ont officiellement débuté mardi à Québec, profitant d’un petit répit dans la météo chaotique des derniers jours pour offrir les charmes de la Grande Allée à des fêtards encore un peu timides, mais déjà conquis par cette formule allongée.

La foule n’était pas des plus denses mardi soir aux abords de la traditionnelle grande roue installée au bout de la Grande-Allée, mais on sentait que l’ambiance était déjà à la fête.

Un peu partout, des couples dansant au son de la musique traditionnelle, des petits yeux émerveillés par l’imposante structure de la tyrolienne illuminée et des flashs d’appareils photo pour immortaliser ces moments en famille.

«C’est vraiment très bien. On est de Québec et on tripe autant même si on vient chaque année. C’est une excellente idée de commencer la fête quelques jours plus tôt, ça ne peut qu’emmener plus de touristes», soulignaient Manon Couturier et Marc Girard, qui s’offraient un petit congé en amoureux pour l’occasion.

Raison de plus pour visiter Québec

Cette nouvelle mouture prolongée de l’événement fait notamment plaisir à certains touristes qui profitent des festivités avant de retourner célébrer la nouvelle année en famille à la maison.

C’est le cas de Francine Ladouceur et de son conjoint Mario Girard, qui visitent la région chaque année depuis 15 ans entre Noël et le Jour de l’An. «C’est un incitatif pour les gens de venir fêter à Québec avant de retourner recevoir la famille à la maison. C’est une bonne raison de venir même si on ne peut être là pour la grande fête du 31», fait remarquer le couple originaire de Mirabel.

Météo favorable

Après un véritable tour de force pour préparer le site à temps malgré une météo peu favorable, les organisateurs d’Action Promotion Grande Allée ont pu respirer un peu en journée mardi. Une fois le déglaçage complet des structures effectué, la hausse du mercure a permis une journée sans anicroche sur le site.

Le portrait s’annonce d’ailleurs encourageant pour les prochains jours alors que la température douce et une faible neige devraient offrir un décor enchanteur à ceux qui prendront Grande Allée d’assaut.

PRÉVISIONS MÉTÉO

Mercredi:

-6°C - Nuageux avec éclaircies

Jeudi :

-4°C - Nuageux

5-10 cm de neige

Vendredi :

-2°C - Nuageux

1-3 cm de neige

Samedi :

-10°C - Ensoleillé avec passages nuageux

5-10 cm de neige

Dimanche :

-5°C - Nuageux

1-3 cm de neige