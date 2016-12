SAUVAGEAU, Lucia



À l'Hôpital Saint-Sacrement, Québec, le 23 décembre 2016, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée madame Lucia Sauvageau, fille de feu monsieur Joseph Sauvageau et de feu madame Eugénie Toutant. Elle demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléancesà partir de 10 h 30,sous la direction duMadame Sauvageau laisse dans le deuil, son frère Albert (feu Denise Lépine), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. ou en ligne au www.fsssp.ca