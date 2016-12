BROCHU, Martial



Au Sanatorium Bégin du Lac Etchemin, le 22 décembre 2016, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédé M. Martial Brochu, époux en premières noces de feu Paulette Grenier et en secondes noces de dame Colette Poulin. Il demeurait à Saint-Odilon.Départ du funérarium du centre communautaire à 10 h 45. La famille recevra les condoléances aujeudi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sophie (Félix Gourde), Dany (Lucie Gagné), Martine (Styve Audet); ses 12 petits-enfants et son arrière-petite-fille Charlotte; les enfants de son épouse: Marco Audet (Isabelle Fortin), Steeve Audet (Karine Pelletier), Christian Audet et Karen Audet (Marc-André Gagnon). Il était le frère de feu Lionel (feu Liliane Plante), feu Léonard, feu Jacqueline et Ghislaine (feu René Tardif). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grenier et Poulin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier tout le personnel du Sanatorium Bégin du Lac Etchemin pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin (331, Place du Sanatorium, Lac Etchemin, G0R 1S0) ou à la Fabrique de Saint-Odilon.