PAQUET, Benoît



À l'hôpital Laval, le 21 décembre 2016, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Benoît Paquet, époux de dame Louise Ferland. Il demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi jour des funérailles de 11h à 13h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse ; ses enfants : Nancy (Sébastien Rousseau), Mylène (Marco Ouellet), Brigitte (Stéphane Roveredo), Frédérick (Geneviève Gignac), Audrey (Marc-André Fraser) et Jean-Maxime; ses petits-enfants : Gabrielle, William, Philippe, Laurence, Roxanne, Ariane, Alice, Loïc, Sara, Raphaël, Jacob, Liam, Charlie et Mégane; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Jean-Charles (Lise Routhier), feu Hélène (Georges Poirier), Gisèle (Jean-Paul Garneau), Raymonde (Jean-Louis Poirier), Paul-Henri (Monique Lapointe), Laurent (Francine Dubé) et Camille ; de la famille Ferland : Raymonde (feu Emile Vézina), Gisèle (feu Pierre Plante), Lucien (Denise Nolin), Gilles (Pierrette Duval), feu Yvon (Margot Dubé), Marc (Christine Maranda), René (Mylène Ferland), Hélène (Normand Maranda), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Fonds d'Évangélisation Guy Bédard, 1437, chemin Royal, St-Pierre, Île d'Orléans, Québec G0A 4E0.