Erreur au programme de messe : des paroles violentes de Tupac pour célébrer Noël

Une amusante erreur s’est glissée dans un livret de prières de Noël lors d’une des plus grandes célébrations de la fête chrétienne au Sri Lanka. Au lieu de présenter la prière du « Je vous salue Marie », on y retrouvait les paroles de la chanson « Hail Mary » du défunt rappeur Tupac, rapporte le Independent.

Le quiproquo provient évidemment du fait que la chanson aux thèmes sombres et macabres « Hail Mary » porte le même nom que la prière dans sa version anglaise. Un participant a partagé une photo du livret sur Twitter qui a rapidement fait le tour du monde.

Twitter

Cependant, le titre est bien la seule chose qu’ont en commun ces 2 textes. Si la prière datant de plusieurs siècles est un hommage à la mère de Jésus, les paroles d’un des plus gros succès de Tupac parlent plutôt de violence, de sexe et de vengeance.

Malgré le fait que pour beaucoup de ses admirateurs, l’immense charisme et la fin tragique du rappeur en ont fait une figure quasi prophétique et messianique, on ne peut dire que cette chanson évoque l’esprit du temps des Fêtes.

Traduction libre :

« Je ne suis pas un tueur, mais ne me pousse pas à bout/La vengeance est une des plus grandes joies de la vie tout comme se ramasser des chattes ».

Ou cette partie tout aussi inappropriée pour une célébration de Noël :

« Maman m’a dit de continuer jusqu’à tant que j’éjacule/Fuck la terre si elle ne peut s’ajuster, c’est OK comme ça, je vous salue Marie »

Le vidéoclip de la chanson, paru après le décès du rappeur, ne laisse pas de doute sur le ton « pas très Noël » des paroles.