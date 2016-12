MORISSETTE, Aurèle



Au Centre d'Hébergement de Saint-Raphaël, le 22 décembre 2016, est décédé à l'âge de 89 ans monsieur Aurèle Morissette époux de madame Denise Rouillard et fils de feu Alphonse Morissette et de feu Maria Morin. Il demeurait à Buckland, Bellechasse. La famille vous accueillera à la salle duà compter de 11h.et de là, au crématorium. Il laisse dans le deuil outre son épouse. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs : feu Paul-Emile (feu Simone Blais), feu Lucien (Rita Leblond), feu Dominique (feu Rollande Bilodeau), feu Lionel (Rita Laflamme), Jeannette (feu Joseph Brochu), Emilienne (feu Marcel Boutin), Simonne (feu Lionel Labrie), Damien (Rachel Sanfaçon), Clément (Jacqueline Labrecque) et Claude (Danielle Robin). De la famille Rouillard, il était le beau-frère de : feu Eugène (Pauline Taillefer), Estelle (feu Paul-Henri Plamondon), Suzanne (feu Ernest Renaud), Oscar, feu Denis, Georgette (Roger Jean), Madeleine (Jean-Louis Garneau), André, Raymonde (Fernand Bouchard) et Raymond. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Reconnaissance envers madame Elaine Dion, M. François Desmeules, Mme Elyse Côté, Marie-Claude, Marcelle et Sophie Thériault. Ce fût des aides formidables. Merci à la famille pour leur soutien, ainsi qu'aux voisins. Ce fût très apprécié. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :