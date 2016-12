BOIES, Raymond



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 décembre 2016, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Raymond Boies, époux de dame Emma Racine, fils de feu monsieur Wilfrid Boies et de feu dame Rosalie Pilote. Il demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance le jeudi, 29 décembre 2016 de 19h à 22h et le vendredi, 30 décembre de 9h à 10h45 auLe corps sera inhumé au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Emma, ses enfants, son gendre et ses belles-filles: Christine (Patrick Bélanger), Jacques (Anne Coulombe), Lucie (Nathalie Goulet); ses petits-enfants bien-aimés: Catherine Longchamps (Pierre-Yves Poulin), Mathieu Longchamps (Stéphanie Tremblay), Sophie et Véronique Boies. Sa soeur, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Thérèse Boies (Valérien Perron), feu Rodolphe Boies (Denise Breton), feu Guy Boies (Laurette Lagacé), Madelaine Racine (feu Georges Giguère), Anita Racine (Paul Vézina), Agathe Racine (Raymond Larouche), Camille Racine (Nicole Lefrançois), Monique Racine (Michel Breton), Andrée Racine (André Dauphinais). et il était le frère et beau-frère de feu Jeannette Boies (feu André Breton), feu Maurice Boies (feu Claudette Maltais) et feu Robert Racine (feu Lauraine Larose). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0