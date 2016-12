Fous rires et motoneige au menu de Philippe Laprise

L’humoriste Philippe Laprise revient chaque année dans la région pour y passer la période des Fêtes. Le fier représentant d’Arvida, qui donnera la toute dernière représentation de son spectacle Plus sexy que jamais à Chicoutimi en avril prochain, est chez lui et il a accepté de raconter comment il compte partager son temps entre sa famille et ses passions pour les sports d’hiver.

Tu es un grand amateur de sports motorisés, et particulièrement de motoneige. Est-ce que tu comptes aller te promener sur les Monts-Valin pendant le temps des Fêtes ?

«Ben oui! Mon nouveau ski-doo est à la maison. [Il y a quelques jours], il y a eu de la neige en arrière de chez nous et je l’ai sorti dans le champ en arrière pour faire deux-trois tours “ben relax”. J’en démange, j’ai les mains agressives sur le volant. J’ai tellement hâte d’y aller. C’est sûr que le 27 (hier), je suis sur les Monts-Valin, puisqu’on tourne une chronique pour l’émission Histoire de sentiers.»

Quelle motoneige conduis-tu cette année ?

«Pour moi je vais faire des jaloux, mais je viens d’acheter le nouveau Summit X 850 de Bombardier. C’est ma machine de rêve que je veux depuis des années. J’ai souvent fait des compromis pour avoir un banc pour les enfants. Cette année, je me suis dit: “c’est assez, papa s’achète la machine dont il a le goût!”»

Tu aimes aussi dévaler les pentes ?

«L’activité plein-air me manque. Ici (ndlr : il habite à Chambly sur la Rive-Sud de Montréal), je vais skier à Bromont. Mais je sais que si je pouvais aller au Mont-Édouard ou au Valinouët, j’aurais eu de la vraie neige. C’est bien plus le fun. D’ailleurs, je fais les deux montagnes à chaque fois quand je viens dans la région.»

La région te manque, parfois ?

«Chambly, c’est une copie d’Arvida. L’architecture n’est pas pareille à celle d’Arvida, mais il y a de grands arbres, les bungalows sont identiques. Quand j’ai déménagé là, ça me faisait penser à Arvida. Je pensais que c’était le meilleur compromis que je pouvais faire dans le coin de Montréal. En plus, je n’avais pas le choix de rester sur la Rive-Sud, parce que c’est le chemin le plus direct pour que mes parents viennent me voir!»

Qu’est-ce que ça te fait d’avoir été nommé au Club des ambassadeurs d’Arvida cette année ?

«C’est très flatteur. À chaque fois que je dis “je viens du Saguenay”, je dis toujours “je viens du Saguenay... ben d’Arvida là”. J’ai toujours ce sentiment d’appartenance envers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais surtout d’Arvida. Je suis né là et je suis très attaché à ma ville.»

Les représentations de ton deuxième spectacle Plus sexy que jamais tirent à leur fin. Quels sont les projets qui t’attendent à moyen terme ?