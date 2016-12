Il dit être un vrai Rock Machine

Des affirmations qui ont choqué Émard. «Je recevais mes écussons directement de l’Allemagne (le chapitre mondial). Je n’ai jamais payé pour mes patchs. Je suis monté en grade. [...] Je suis monté depuis que j’ai 23 ans. C’est moi qui ai fondé la faction du Nouveau-Brunswick et la cellule Quinte au Canada», a affirmé Émard.

«À force de mettre du monde dehors, je me suis mis du monde à dos. J’en ai “dépatché” une méchante gang pour faire le ménage. Je voulais que tout le monde marche comme moi. [...] Quand c’est rendu que tu as des membres qui n’ont même pas de bicycle! C’est un putsch du club (contre moi)», prétend-il.

Jean-François Émard a toutefois concédé qu’il n’était plus le chef des Rock Machine au Canada, comme l’ont dit plusieurs sources internes.

«J’étais le boss. Je ne le suis plus. [...] Je n’ai plus grand intérêt. Je n’ai plus aucune fierté à être du chapitre au Canada», a-t-il confié.