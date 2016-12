La lumière au bout du tunnel pour Bournival?

TAMPA | Rappelé trois jours avant Noël par le Lightning de Tampa Bay, Michaël Bournival entend prouver qu’il a toujours sa place dans la LNH.

Le joueur québécois, originaire de Shawinigan et choix de troisième ronde du Canadien (71e rang au total) lors de la séance de repêchage en 2010, revient de très loin.

Ralenti par une commotion cérébrale qui a tardé à guérir et qui l’a tenu à l’écart du jeu pendant presque deux ans, l’attaquant de 24 ans veut saisir sa chance à Tampa Bay, une équipe qui lui donne une opportunité de relancer sa carrière.

«Je suis très reconnaissant envers cette organisation qui a cru en mes moyens», a indiqué Bournival.

Un départ prévisible

Cette fichue blessure aura ruiné ses efforts en vue de poursuivre sa carrière chez le Tricolore qui ne lui a pas proposé de contrat à la fin de la saison dernière.

«Je l’ai vu venir, avoue le principal intéressé. Ça faisait quand même deux ans que j’étais blessé. Puis des jeunes me poussaient dans le dos.

«Mais, en fin de compte, estime-t-il, ç’a été une bonne chose pour moi. J’avais besoin de recommencer à zéro.»

Bournival s’est présenté au camp du Lightning en très bonne condition.

«Dès que j’ai réussi les tests physiques, a-t-il fait remarquer, j’ai réalisé que j’étais sur la bonne voie, en sachant toutefois que j’amorcerais la saison à Syracuse [filiale du Lightning dans la Ligue américaine de hockey] parce que j’ai raté beaucoup de matchs.»

Son récent rappel a été motivé, il est vrai, par une liste d’éclopés qui s’est allongée à Tampa Bay.

Il ne sait donc jamais si, du jour au lendemain, il reprendra la route de Syracuse. Et quand il est avec le Lightning, comme actuellement, il doit attendre le jour d’un match pour savoir s’il sera en uniforme.

«Je pense avoir gagné ma place, surtout lors des deux derniers matchs de l’équipe», prétend-il.

Son temps de glace, limité à environ sept minutes au début de décembre avant un autre séjour à Syracuse, a été augmenté à un peu plus de 12 et 14 minutes lors des affrontements contre Saint Louis et Washington avant la pause du temps des Fêtes.

« Comme le lapin Energizer »

Jon Cooper dit avoir apprécié la contribution de Bournival.

«Bourni, lui, est comme un lapin Energizer, a reconnu l’entraîneur en chef du Lightning. Il patine sans relâche et il joue physiquement.

«Je n’ai pas eu la chance d’apprendre à le connaître vraiment, a enchaîné Cooper. Mais il a attiré mon attention au camp d’entraînement et, depuis qu’il a réintégré l’équipe, il a un impact positif sur notre jeu.

«Il a marqué l’autre soir [le 22 décembre contre Saint Louis] et même si nous n’étions pas dans le coup contre Washington, il était l’une de nos bougies d’allumage. C’est pourquoi il mérite de rester ici.»

De toute évidence, Bournival affrontera son ancienne équipe ce soir à Tampa.

«Ce sera évidemment spécial de retrouver cette formation, dit-il. J’aurai eu l’occasion dans ma carrière de jouer avec et contre le Canadien.»