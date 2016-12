Même dans la défaite, les Lettons font la fête

Rien n’est à l’épreuve de ces joyeux lurons arborant fièrement les couleurs bourgogne et blanche du petit pays situé au nord de l’Europe en bordure de la mer Baltique. Une petite virée du Journal dans les diverses sections qu’ils occupent a permis d’en témoigner.

Les drapeaux dansants sont nombreux. Les chansons typiques sont entonnées avec énergie, les tambours résonnent et les verres de bière sont sifflés en un rien de temps. Bref, le party est pogné, même si leurs favoris se sont fait varloper sur la patinoire par les Russes après la défaite contre les Américains!

«Nous avons une culture de fêtards. Nous aimons danser, chanter et boire quand on vient au hockey, précise Aivars Bars, un Américain de souche lettone qui a fait le voyage depuis le New Jersey pour assister au duel contre la Russie.