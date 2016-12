Un sprint pour finir 2016

RIMOUSKI | À peine quelques heures après avoir englouti leurs repas de Noël, les joueurs de l’Océanic ont sué leurs excès des Fêtes à grosses goûtes, mardi, à l’entraînement. Ils compléteront 2016 en disputant trois matchs contre les Saguenéens de Chicoutimi et le Drakkar de Baie-Comeau.

La troupe rimouskoise entamera cette éreintante séquence mercredi soir à domicile contre les Sags. Elle se rendra ensuite sur la Côte-Nord vendredi avant d’affronter de nouveau les bleuets lors du dernier jour de l’année samedi au Centre Georges-Vézina.

Pour s’assurer qu’ils retrouvent la forme rapidement, Serge Beausoleil a convié ses hommes à un court mais intense entraînement mardi au Colisée Financière Sun Life. Le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic voulait ainsi s’assurer qu’ils poursuivent cette course effrénée que se livre la moitié des formations de la LHJMQ.

Seulement neuf points séparent les 16e et 8e positions du classement général occupées respectivement par les Wildcats de Moncton et le Titan d’Acadie-Bathurst. Rimouski se trouve au cœur de cette bataille au 12e rang, un point derrière les Saguenéens.

«Le souffle était plus court pour les gars, mais ce sont des athlètes de pointe. Ce fût une bonne pause pour tout le monde. C’est important se retrouver en famille avant d’entamer le dernier droit de la saison. Avec l’arrivée des frères Klima et Joey Ratelle en plus du retour de Julio Billia devant le filet, les Sags disposent d’un meilleur punch offensif. Ce sera encore plus difficile de les affronter sur le lac olympique à Chicoutimi», a indiqué Beausoleil.

Un retour pour Santerre?

S’il poursuit des négociations pour transiger Simon Bourque et Tyler Boland, le pilote de l’Océanic travaille également en coulisses à convaincre Raphaël Santerre d’effectuer un retour dans le circuit Courteau. L’attaquant de 18 ans a quitté le Drakkar en août dernier pour des raisons personnelles. Beausoleil voudrait le récupérer pour l’insérer dans son alignement dès le mois de janvier.