Victime de son succès

Au terme du Championnat du monde junior l’an passé, la colonne des meilleurs pointeurs pouvait se lire comme suit: Jesse Puljujärvi, Sebastian Aho, et Patrik Laine. Trois Finlandais. Et qui a décroché l’or cette année-là? La formation du royaume de Suomi.

Ceci explique cela, la Finlande était effectivement blindée pour gagner. Et elle avait de quoi se réjouir: ses trois joyaux étaient encore éligibles pour le tournoi cette année.

Mais elle a vite déchanté.

Sélectionnés respectivement au 2e et 4e rang en première ronde par les Jets de Winnipeg et les Oilers d’Edmonton l’été dernier, Laine et Puljujärvi sont parvenus à se tailler une place avec leur équipe. Laine est actuellement le deuxième butteur dans la LNH avec 19 réussites.

Pour sa part, Aho, un choix de 2e ronde des Hurricanes en 2015, a également obtenu un emploi dans la LNH.

Bye, bye, les gros canons.

«Ce sont évidemment de très grosses pertes pour nous, a fait savoir le capitaine Olli Juolevi. La perte de Patrik fait d’autant plus mal qu’il est un des meilleurs joueurs dans la Ligue nationale en ce moment. Mais on ne peut plus rien faire. On doit jouer avec l’équipe que nous avons en place.

«On doit se concentrer sur ce qui se passe ici et aider les joueurs que nous avons en place, a rappelé l’entraîneur-chef Jukka Rautakorpi. Laine, Puljujärvi et Aho étaient les meilleurs joueurs disponibles en Finlande l’an passé. Nous avons maintenant les meilleurs joueurs disponibles cette année.»

De retour derrière le banc

Après avoir dirigé cette formation en 1999 et en 2009, Jukka Rautakorpi a décidé d’effectuer cette année un troisième séjour à la barre de l’équipe.

Mais les conditions dans lesquelles il est revenu sont loin d’être optimales.

Non seulement a-t-il la pression de répéter les exploits de l’an dernier, mais il doit en plus composer avec l’absence des trois meilleurs pointeurs du tournoi. Qu’à cela ne tienne, il conserve son calme et la confiance qu’il voue envers ses ouailles.

«Je ne ressens pas la pression de ramener l’or dans mon pays, car cette pression repose sur les épaules de toute l’équipe, a-t-il laissé savoir. C’est un sport et un travail d’équipe. On peut toujours vivre dans la gloire du passé, mais il faut être capable de passer à autre chose.»

Du progrès

Depuis sa première escale en 1999, l’homme de 53 ans a constaté que les choses ont bien changé sur la patinoire chez les moins de 20 ans. À sa grande surprise, son pays a pris du galon.

«Il y a six ou sept ans, la Finlande a décidé de travailler différemment, a-t-il expliqué. Les fédérations de hockey ont décidé de travailler de concert. C’est pour ça que les joueurs finlandais sont de plus en plus talentueux.»