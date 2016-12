PLAMONDON Yvan



À l'Hôpital Laval (ICUPQ), le 18 décembre 2016, à l'âge de 57 ans, est décédé des suites d'une pneumonie sévère, monsieur Yvan Plamondon. Il était le fils de feu monsieur Jean-Charles Plamondon et de feu dame Colette Cantin. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 30 décembre 2016 de 11 h à 13 h 45, suivi du service religieux qui sera célébré en présence des cendres à 14 h en l'église de Saint-Raymond. L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Saint-Raymond. Yvan laisse dans le deuil sa fille Patsy (Gilles Cayer); ses deux petits-fils: William et Maxime; son frère et ses soeurs: Lina (André Renaud), Luc (Carole Lapointe), Julie (Martial Tardif); ses neveux et nièces: Sarah, Martin, Véronique, Catherine et Myriam. Il laisse également dans le deuil oncles, tantes, cousin, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 6e étage en soins intensifs de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués.