LÉTOURNEAU, André



À Québec, le 24 décembre 2016, à l'âge de 86 ans et 8 mois, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, est décédé monsieur André Létourneau, époux de feu Dorothée Bourgault et conjoint de Huguette Boulet. Il était le fils de feu Paul Létourneau et de feu Malvina L'Hérault. Il demeurait à Québec.le vendredi 30 décembre de 19 h à 21 h,de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses fils : Michel (Diane Therrien) et Benoit (Lise Routhier); ses petits-enfants : Simon (Annabelle Jacques), Laurie (Yanick Gagné) et Anthony (Carolann Ouellet); son frère Paul; les enfants de sa conjointe : Linda, Alain (Martine Lacelle) et sa petite-fille Maude; ses beaux-frères et belles-sœurs : Mandoza Bourgeault (Thérèse Bernard), Jacques Boulet (feu Huguette Poulin), Jean-Guy Boulet (Rosanne Thorn) et Gilles Boulet (Nicole Morin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (QC) G1K 6M7 Tél.: 418-524-2626.