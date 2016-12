SIMONEAU, Clément



À son domicile, le 20 décembre 2016, à l'âge de 81 ans, est décédé subitement monsieur Clément Simoneau. Il demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Brigitte Boisvert) et Linda (Pierre Leblanc); ses petits-enfants : Miguel (Jennifer Richardson) et Mylène, Marie-Pier (Mathieu Corbin) et Michaël (Maxime Laliberté); son arrière-petite-fille Marie-Kate; ses frères et soeurs : Simone (Rosaire Clusiault), Jean (Denise Lessard), Charles (Yvette Tremblay), Béatrice (Réal Paradis), feu Anna-Marie (Gérard Blanchet) et Denise (Florian Goupil); la mère de ses enfants : Henriette Couture; ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Couture, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 9h.