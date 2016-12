LÉVESQUE, Monique Gilbert



Entourée de l'amour des siens, est décédée à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 décembre 2016, à l'âge de 77 ans et deux mois, madame Monique Gilbert, épouse de monsieur Félix Lévesque, fille de feu dame Simone Lessard et de feu monsieur Alfred Gilbert. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée et la famille ne recevra pas de condoléances avant la cérémonie.Madame Monique Gilbert laisse dans le deuil outre son époux Félix Lévesque, ses enfants : David (Édith Larrivée), Frédéric (Julie Garon), Alexandre et Marie (Frédéric Pouliot). Ses petits-enfants : Gabriel, Alexis, Marianne, Édouard, Élizabeth et Sébastien. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Irène (feu Magella Busque), Julien (Rita Fauchon), René, Marcel (Lorraine Labrie), Jean Luc, Germain et Pierrette. Sans oublier les membres de sa belle-famille Lévesque, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie particulièrement le Docteur Robert Delage, ainsi que les équipes d'oncologie et de soins palliatifs de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués, ainsi que les parents et amis de leur sympathie manifestée à l'occasion du décès de madame Monique Gilbert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus) 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. et à Myélome Canada site web : www.myelomacanada.ca. Des formulaires seront disponibles sur place et sur le site internet.