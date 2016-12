GUAY, Robert



À l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 19 décembre 2016, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Robert Guay, fils de feu dame Jeanne-d'Arc Tanguay et de feu monsieur Armand Guay. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléance aude 9 h à 10 h 30.Suivra la disposition des cendres au Mausolée du Cimetière Notre-Dame de Belmont. Outre sa compagne de vie, Mariette Robitaille, il laisse dans le deuil sa belle-fille: Isabelle Fortier (Stéphane Bilocq); sa petite-fille: Ève-Sophie; ses soeurs: Maude, Jocelyne, Carole, Andréanne (Christian Guillemette), Hélène (Pierre Jean), Christiane (Éric Robitaille) ainsi que les membres de sa belle-famille Robitaille; s'ajoute plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et amis. Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement et pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg (secteur soins palliatifs), au 7150, boul. Cloutier, Québec (Québec), G1H 5V5, tél. : 418 628-0456.