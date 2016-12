TREMBLAY, Cécile Isabelle



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 décembre 2016, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Cécile Isabelle, épouse de monsieur Robert Tremblay. Elle demeurait à Lac St-Charles.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Robert, ses fils : Steve (Sandra Simard) et Jimmy; son petit-fils, Zachary; ses frères et sœurs : Jean-Marc (Pierrette), Jean-Guy (Diane), Roger (Colette), Romain (Gilberte), Jocelyne, Réjean (Manon), Jean-Yves, Régis, Micheline (Richard), Marjolaine (Robin) et Mario (Manon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : feu Denise, feu Jeannot, Jean-Guy (Lina), Lili (André), Rachelle, Alain (Line), Carol (Hélène), Francine, Sylvie (Alain), Sylvain (Johanne), Mario, Marc (Lucie), Nicole et Daniel (Manon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s, dont ses ami(e)s du camping. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'empathie et l'écoute portées et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu), 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.